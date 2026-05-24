サッカー日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が２４日、自身のインスタグラムを更新。「家族からパワーたくさんもらいました！」などと記し、生まれたばかりの愛娘を抱く写真などを投稿した。

「短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」と記したように妻でモデルの由布菜月とスムージーを楽しむ様子や、娘に絵本を読んでみせたり、リビングに同じ格好で寝そべる写真も。ＴｉｋＴｏｋアカウント開設も報告した上田にはフォロワーから「赤ちゃん可愛い Ｗ杯楽しみにしてます」「かわいい〜 お子さんが健やかに成長されますように 試合のご活躍も応援してます」「そっくりだぁ〜」「パパ頑張ってね」「寝方一緒なの可愛すぎる」「えー、なんて幸せな写真なんや」などとコメントが寄せられた。

上田は今季オランダ１部リーグで２５ゴールを挙げ得点王に輝き、Ｗ杯北中米大会での活躍が期待されている。妻の由布が第１子となる女の子の出産を４月末にＳＮＳで報告し、上田も「妻と娘のためにこれから一層頑張ります」と決意表明していた。