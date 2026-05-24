アイドルグループ・AKB48の長友彩海さんの1st写真集『予定外の瞳』（撮影：下田直樹、税込3300円、KADOKAWA））が、6月5日にリリースされます。



【写真】王道のアイドルポーズを決める長友彩海さん

15歳でAKB48に加入した“あやみん”も、現在は25歳の大人の女性です。今回の写真集では、王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで見せたことのないアダルトな表情も収めています。



衣装はフィッティングの段階から、自身の魅力を最大限に引き出せるものを長友さん自身がセレクト。ヘアアレンジも撮影時にヘアメイクさんと相談しながら、「このロケーションならこんな髪型で」と細部までこだわり抜いて撮影に臨みました。写真のセレクトや構成にも彼女が深く関わり、デビュー10周年を記念する書籍としてふさわしい仕上がりです。



撮影地は、初めて訪れたインドネシア・バリ島。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行しました。



先行カットでは、本人の指定ペンライトカラー（イエロー×ライトブルー）の1色である水色のワンピース姿でバリの街を歩く様子、同じくペンライトカラーの黄色の水着姿、さらには真っ赤なビキニ、淡い水色のランジェリー、そして黒のランジェリーを身にまとうなど「大人全開」なスタイルも公開しています。



ほかにも、乳白色の湯船に浸かっているシーンや、肌が透ける下着姿でのシャワーシーンにも挑戦。初となるバックショットも掲載されており、その大胆さに驚かされること間違いなし。表紙は透明感あふれる1枚で、淡い水色のランジェリー姿。長友さん自身が選んだ一番のお気に入りのカットです。



長友さんは「密かに目標としていた念願の写真集を発売することができて、とてもうれしいです！今回はバリ島の綺麗なビーチや豊かな自然に囲まれて、いろんな私を撮影していただきました！初めてのことにも挑戦したり、写真集でしか見られない表情もたくさん詰まっていて、本当に最高の一冊になっています！ぜひ多くの方に手に取っていただきき、ここだけの『予定外の瞳』とたくさんアイコンタクトを取ってほしいです！」と喜びを語っています。



【長友彩海さんプロフィール】

ながとも あやみ 2000年11月2日、神奈川県生まれ。2016年10月にAKB48第16期生オーディションに合格し、研究生として活動開始。2024年63rdシングル『カラコンウインク』の選抜メンバーに初選出。67thのシングルTYPE-Cではカップリング楽曲『Up the stairs』でセンターも務める。サウナ好きで、サウナ・スパ健康アドバイザーの資格を取得している。2026年でデビュー10周年を迎える。