女優の石田ゆり子（５６）のプライベートショットに驚きの声が上がった。

２４日までにインスタグラムで愛猫を肩に乗せたショットを公開し、「おさむいな日がつづいていますが みなさんおげんきですか ハニオです おかーさんに久々にかたぐるまされました。ちなみにぼくはかたぐるまして欲しいとは言っていません おかーさんがひょいっとぼくを肩に乗せましてこうやってやるんだよとおともだちに説明してました。」とコメント。「ちなみにおかーさんはいえではほとんど、こんな髪形をしてます。雪ちゃんは、おいしいものを少しくださいといってます。なんでもないまいにちです。みんなげんきです。みなさんも元気でいてください。ハニオより」と続けて、愛犬の姿もアップした。

この投稿には「みんな元気って何よりうれしい」「ハニちゃん肩車〜うらやましいなぁ 雪ちゃん貰（もら）えたかな？なんでもない毎日が最高よね」「三者とも、可愛いすぎる」「このヘアスタイルにするとひかりさんにすごく似てる〜」「心がホッコリしました。ありがとうございます」などの声が寄せられている。