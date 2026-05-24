３歳の最強牝馬（ひんば）を決める競馬のオークス（ＧＩ・芝２４００メートル）が２４日、東京都府中市の東京競馬場で１８頭が出走して行われ、今村聖奈（せいな）騎手（２２）が乗った５番人気のジュウリョクピエロが優勝した。

日本の女性ジョッキーが中央のＧＩ競走を勝つのは初めて。格式高いクラシックレース制覇で偉業に花を添え、観衆からの祝福に手を上げて応じた今村騎手は「夢を見ているみたい。期待に応えたい一心で乗りました」と感慨に浸った。

今村騎手は滋賀県出身で、父は元障害のＧＩジョッキー。２０２２年３月にデビューし、１年目に女性の年間最多勝利（４３勝）を超える５１勝を挙げて最多勝利新人騎手に輝くなど、次々に女性の記録を塗り替えた。その後は相次ぐケガや、スマートフォンの不適切使用で騎乗停止処分も受けて成績が落ち、今年はここまで５勝止まり。「プレッシャーを感じてうまくいかず、逃げ出したい気持ちもあった」と新人時代の活躍がかえって自身を苦しめていたと明かす。

ジュウリョクピエロは１１年の三冠馬オルフェーヴルの子。父が２着に惜敗した凱旋門（がいせんもん）賞（仏ＧＩ）にも登録し、夢はさらに広がる。今村騎手は「この馬に見合うジョッキーになるには時間がかかると思うが、しっかり乗れるようになりたい」と言葉に力を込めた。