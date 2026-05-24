向かったのは南米アルゼンチン。

今回みやぞんが挑戦するのはアルゼンチン独自のパフォーマンス！

教えてくれるのはアルゼンチン文化大使に認定されているチーム・マレボ。アルゼンチンを代表するパフォーマンスチーム。古代の武器“ボレアドーラ”を使って大迫力のパーカッションを奏でる。ボレアドーラとは革紐の先端に石をつけたガウチョの狩猟道具。伝統的なガウチョの文化と民族舞踊を融合させ1950年代に考案されたといわれるパフォーマンス。これを練習期間、3日でマスターするのが今回の課題！

まず覚えるのは安定して縄を回す技術。さすがはみやぞん！コツを掴むのがめちゃくちゃ早い。１時間きっちり基礎を叩き込み次のステップ、足のタップを追加。すると難度が格段にアップ。器用なみやぞんも苦戦。玉に当たる恐怖に耐えながら初日は４時間縄を振り続けたみやぞん。

初日の晩御飯はアルゼンチン名物・アサード。味付けは塩だけ、炭火でじっくり焼いただけの牛肉。

練習2日目。今日から本番で使う技の練習！難度レベル３のプロペラに挑戦。みやぞんものの5分で習得！続いて難度レベル５のマウスロール。しかしみやぞん、味のないものを口に入れると拒絶してしまう体質。ということで別の技・サイドクロス。これがめちゃめちゃ難しい。それぞれがそれぞれのやり方で動きの流れを伝えようとするがそれが余計にみやぞんを混乱させる。完全に行き詰まってしまった。

そこでみやぞんを癒す息抜きコーナー！犬好きのみやぞんがお散歩のお手伝い！たくさんのワンちゃんに囲まれ癒されまくるみやぞん。

練習に戻ると、ワンちゃんパワーでみやぞんが覚醒！理屈がわかったらすぐに実践できる男。

練習最終日。ショーで最も盛り上がるツーバックを習得する！ペアと息を合わせないと縄が絡まる危険な技。安定して縄を回すスキルは十分あるためタイミングを合わせる練習だけを徹底的に行い、本番にかける！

いよいよパフォーマンス本番！危険と隣り合わせのパフォーマンスだが、男みやぞんに一切迷いはない。みやぞん見事にやり切った！

以上、イッタっきりボレアドーラ編でした。