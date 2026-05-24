タレントの三田寛子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。今月末の長男・歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴を前に思いを明かした。

昨年11月に婚約発表した橋之助と能條は先月3日、婚姻届を提出したことを報告。三田はインスタグラムで披露宴の準備が進んでいる様子をつづっていたが、この日は「挙式当日へ向けて一歩一歩 大切に準備を進めています」と着物姿の自撮りショットを投稿。「昨日は終日ホテルにて 皆で打ち合わせをしました」と伝えた。

「ご臨席賜る お客様のお席がようやく整い お席の事や段取りなど 昔の決まりだけにとらわれず お知恵を拝借しながら 心を込めて準備しましたが 行き届かず失礼ありましたら お祝いごとに免じてお許し願うこととなりますが緊張が高まります」と花婿の母として現在の心境をつづり、「披露宴が無事執り行われますように祈るばかり」と願い。

そして「私達の引き出物にした敷物を今月は出してきて使っています」と1991年に歌舞伎俳優の中村芝翫（当時は橋之助）と結婚式を行った際の敷物の画像も公開した。

フォロワーからは「お着物姿美しいですね」「披露宴、無事に終わるまでドキドキしますね」「初舞台→襲名に次ぐ大イベントですから、お母様としては、緊張MAXでしょうか」「寛子さんいつも若々しくて美しい」「素敵な花婿の母ですね」などのコメントが寄せられた。