プロ野球は24日、セ・パ両リーグともに交流戦前の全日程を終了した。パ・リーグは昨季5位からの巻き返しを図る西武が上々のスタート。昨季終盤までソフトバンクと優勝を争った日本ハムが4位とやや出遅れている。

各球団の監督総括談話は以下の通り。

▼1位西武・西口監督（27勝20敗1分け） 序盤は得点を挙げることができずに苦しむ試合が多かった。ネビンが復帰してきてから活発に得点できるようになったのは良かった。勝って交流戦を迎えられるということでチームも乗っていけると思う。

▼2位オリックス・岸田監督（26勝20敗） 一戦一戦というのは変わらない。まだまだ先は長い。ここからじゃないですか。中継ぎは投げて休んで…ということで入れ替えながら、全員でやっていきたい。勝つことしかないと思います。

▼3位ソフトバンク・小久保監督（23勝22敗） 総括はいいよ（笑い）。22、23日と（日本ハム3連戦から）打線が上向きになって、つながってきている。打線の流れが良くなってきているので、これを交流戦も続けていきたいですね。

▼4位日本ハム・新庄監督（23勝26敗） 高い目標を持っているので、当初に思い描いていたプランとは違う。でも、まだまだ100試合近くあるし、どうなるかは分からないから、ここでへこたれていても仕方がない。

▼5位ロッテ・サブロー監督（21勝25敗） 打線が弱いと言われながら、今月半ばから活気づいてきて、チームとしては良い方向に向かっている。あとは先発投手がしっかりしてくれれば、もう少し良い数字は出るのかなと思う。

▼6位楽天・三木監督（19勝26敗1分け） 成績も含めてまだまだ課題は多いし、借金7は不甲斐ないし苦しい状況。故障者やファームで調整している外国人選手が加わって、バランスが取れた時にまた違う形が見えてくると思う。