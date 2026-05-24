保護された2匹の子猫は、飼い主さんのもと家猫修行中なのだとか。ごはんやトイレ、ダンスなど、次々と予定をこなしつつ、ついに先住猫と初対面をはたしたのだそう。動画は1.5万回以上も再生され、「無言のあいさつお互い何を感じ取ったのだろうか？」「きっと大丈夫 仲良くなれるよね」とのコメントが集まっています。

【動画：２匹の保護子猫→先住猫と初対面したら、顔を近づけて…微笑ましい『ごあいさつの光景』】

2匹の保護子猫の家猫修行

YouTubeアカウント「ねこかます nekokamasu」さまに登場したのは、保護された子猫の紗崙（シャロン）ちゃんと陸珸（ロクゴ）くん。2匹は、保護された母猫から生まれ、ご縁があって飼い主さんの所にやってきたのだとか。

感染症の検査を受けた2匹はどちらも陰性だったのだそう。これまでは、先住猫と隔離された部屋で暮らしていたものの、これからは先住猫がいる居間に行けることになったよう。

ごはんの練習

2匹は、ごはんやトイレ、ダンス、投薬など、日々さまざまなスケジュールをこなしているとのこと。陸珸くんはまだごはんを上手く食べられないので、飼い主さんの指導を受けているとのこと。

一方で紗崙ちゃんは、ごはんは上手に食べられるものの、猫砂を食べる癖があるので、気を付けてみていないといけないとのことでした。2匹ともこれからトレーニングを頑張りましょうね。

先住猫との初対面

そしてついに、先住猫の琥麦（コムギ）ちゃんと初対面の日を迎えたのだとか。2匹の子猫たちは、自分よりも体の大きな琥麦ちゃんを興味津々な様子で見ていたのだそう。

琥麦ちゃんが近づいてくると、2匹は少し体をこわばらせていたとのこと。琥麦ちゃんが顔を近づけると、紗崙ちゃんは上手に鼻先をくっつけてあいさつをしたのだとか。お互いこれから少しずつ慣れていけるといいですね。

2匹の子猫が先住猫にあいさつをする動画は、YouTubeで1.5万回以上も再生され、「ムギちゃん先輩方に恵まれてたから警戒せずちょっとずつだけど受け入れてたね。 優しいお姉ちゃんになる第一歩だ、頑張れ！」「ムギちゃん穏やかな対面。これから家族だよ」「むぎちゃんがお姉ちゃんしている」「みんなみんな仲良しがイイよね」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこかます nekokamasu」さまには、飼い主さん宅で暮らす猫たちや、預かり猫たちの動画がたくさん投稿されています。個性豊かな猫たちがのびのびと過ごす姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこかます nekokamasu」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。