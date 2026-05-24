ボールをダウンコートの中に隠して遊んでいた猫ちゃん。ボールが奥に入り込んでしまうと…？予想外の行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20.1万再生を突破し、「ゴミだしのおてつだい だったらいいけど、、、なかまもふしぎそうw」「冬物バーゲンセール帰り？w」といった声があがりました。

【動画：ボールが取れなくなってしまった猫→予想外の『力技すぎる行動』に爆笑】

おしゃれキャットるかくん

Instagramアカウント「@canikamacookie」に投稿されたのは、白黒ハチワレの「るか」くんが見せた、ちょっと変わった行動をとらえたリールです。

るかくんは子猫の頃に飼い主さん宅へやってきた保護猫ちゃん。先住猫であるソマリの「たの」くんとともに、飼い主さん手作りの帽子を被った姿もたびたび披露してくれる、おしゃれな猫ちゃんです。

お気に入りの遊び

そんなるかくんには、ちょっぴり変わったお気に入りの遊びがあるのだとか。それは、たのくんの毛で作られたボールをヨレヨレのダウンコートの中へ投げ入れ、再びそれを探し出すという”宝探し”のような遊び。

飼い主さんは先日、このダウンコートを処分しようと、ゴミ袋に入れておいたのだとか。それでもるかくんはこの遊びがやめられないようで、ボールが奥に入って取れなくなると、ゴミ袋ごと引きずって歩いてしまうのだそうです。

ついにリビングまで…！

そしてこの日も、いつものようにボールが取れなくなってしまったようで、ゴミ袋をくわえたまま引きずって歩き始めたるかくん。しかしこの日はいつもと違い、なんと、リビングにまでゴミ袋を持ち込んだのだとか。ぐるぐると歩き回ったあと、最終的に放り投げていってしまったのだそう。

そんなるかくんの姿に、たのくんは少し引いていたそうですが、一人で宝探しを楽しんで、ボールが見つからない時は袋を引きずって歩く。知性すら感じられるるかくんの遊びっぷりに、思わず感心してしまいます。

るかくんのちょっぴり不思議で可愛らしい行動に、リールの視聴者からは「可愛いなぁ。色んなことを考えついて勝手に行動してるところが猫の愛らしいところ(の1つ)ですよね♡♡」「力持ちですねwかわいい♡」「可愛い♡思いの外、顎の力があるんですね」「何処へお運びに！？w」「るかボンwなんでこんなにオモロい事してくれるの～wwww」「また引っ張り回してるところが、かわいいw」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@canikamacookie」では、パパに抱っこされると甘えん坊な孫になってしまうるかくんと、おねだり顔が可愛すぎるたのくんの、可愛らしい日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@canikamacookie」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。