東京ドームで巨人戦

プロ野球、阪神の森下翔太外野手が24日、東京ドームでの巨人戦で今季初めて左翼で起用された。2回の守備では好プレーを披露し、虎党から喝采が相次いだ。

昇格後に左翼を守り続けたドラフト1位ルーキー立石正広が三塁に入り、森下は今季初めて左翼に。見せ場は2回にやってきた。

先頭の巨人・ダルベックが放った打球は三塁線を破った。森下はロスなく処理し、二塁へノーバウンド送球。強肩発動で、ダルベックをアウトにしてみせた。

試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが「どこを守ってもスゴい レフトでの出場は昨年6月28日以来 森下翔太 レーザービームで二塁封殺！」として動画を公開すると、虎党の視線が集まった。

Xには「森下の肩がエグすぎるwwwwwwwww」「惚れるね〜この肩」「ほんとに凄かった… CMで1年間流していい案件」「バッテリーを助けてくれてありがとう」「守備で見せてくれるのも最高」などのコメントが寄せられた。

試合は阪神が6-3で勝利。森下は4打数1安打1四球2得点だった。



（THE ANSWER編集部）