タレントで人気TikTokerの新谷あやかが23日、自身のインスタグラムを更新。壮大な景色のプールで撮影したショットを公開した。



【写真】「デカ過ぎ」の圧倒的スケール 大自然で解き放たれた焼けた肌

新谷は「絶景プール!! キャメルバックを眺めながらの リゾートプールが最高でした JW Marriott のプールが本当に素晴らしい ロケーション!!」と興奮気味につづった。添えたハッシュタグは「#jwmarriott #scottsdaleaz」と米アリゾナ州の高級リゾート。うつ伏せで日差しを浴びるプールサイドの姿を公開した。



フェニックスのキャメルバック山を望む絶景の地で開放感もたっぷり。「TARGETで買った水着を着て、1日中泳ぎの練習しました!! 平泳ぎが少し出来るようになったよ！笑」と続けた新谷。水に浮かんだ様子や水着でくつろぐ様子、ドリンクを手に笑みを浮かべた姿などを披露した。



18日には赤土の壁が広がる雄大な景色をバックにしたノースリーブ姿の写真をアップ。「デカ過ぎて、怖くなるような自然を見てきました。 本当に飲み込まれるような、想像した事ないような大きな地層で、ちっっっちゃい自分を感じた！」と圧倒的なスケールを実感したことを明かしている。



また、翌19日には「アンテロープキャニオン」と書き出し、大自然の迫力に包まれるようなカットも。「地球のお腹の中にいる様な気持ちになって、お腹の中にいた記憶はないっちゃけど、なんか戻ったような、 意識のない記憶の中に吸い込まれるような不思議な体験でした」と記していた。



絶景に加え、プールでのリラックスした様子など、一連の投稿に、ファンからは「息をのむ美しさですね」「見ているだけでPowerを感じる」「めっちゃいい写真」「たまらん♡可愛すぎ！」「どれも最高」と称賛の声が寄せられていた。



新谷は1994年生まれ、福岡県出身。2011年にNHK Eテレ「Rの法則」でキャリアをスタート。22年にTikTokの「○○な福岡女子」が話題になった。



（よろず～ニュース編集部）