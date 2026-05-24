「中日３−５広島」（２４日、バンテリンドーム）

広島の先発・岡本駿投手が５回６安打３失点で３勝目をあげた。「本当に今日の勝ちは野手の方に感謝です」と打線からの援護に頭を下げた。

初回に３点を先制された。「１番警戒していたバッターだった」という先頭・村松には８球粘られた末、内野安打。次打者・田中にも左前打とされて、得点圏に走者を背負った。ボスラー、細川を三振に斬ったが、６番・石川に先制の２点適時打を献上。鵜飼にも左前適時打とされ、「初回に連打を食らってしまい、バタバタしてしまった。球も浮いてしまったとこがあった」と反省した。

それでも二回から立ち直り、５回３失点で試合をつくった。降板直後の六回に味方が一挙５点を奪って３勝目が舞い込んだ。

「本当に今日の勝ちは野手の方に感謝です。自分も３勝できたので、ここからどんどん乗っていけるように、次は無失点とか最少失点で抑えて勝てるようなピッチングをしたい」と岡本。新井監督も「今日はあまり調子は良くなかったと思うけど、初回の３失点だけで粘って投げていたので、こういう展開になっている。彼に関してはいつも言っているけど、良いも悪いも経験にしてもらいたい」と前を向かせた。

チームは３カード連続の勝ち越し。２６日から交流戦に突入する。