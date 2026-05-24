NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務め、主人公・羽柴小一郎役を演じる俳優の仲野太賀（33）と稀代の軍師・竹中半兵衛役を演じる俳優の菅田将暉（33）が24日、「エスパシオ ナゴヤキャッスル」（名古屋市西区）でトークショーを行った。

「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin名古屋〜小一郎・半兵衛編〜」と題したイベント。観覧の当選倍率は40倍の人気。プライベートでも親友の2人が撮影秘話など“仲良しトーク”を展開した。

■仲野太賀コメント

今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10代の頃からの友人である将暉とトークができて、それをゆかりの地の皆さんに聞いていただけて、本当に嬉しかったです。相手が将暉だからこその安心感もあり、あっという間の1時間でした。観客の皆さんの笑顔を見ていると、この「豊臣兄弟！」を心から応援してくださっているんだな、楽しんでくださっているんだなとひしひしと感じられて、感謝しかありません。

放送も中盤戦に入り、ここから新たな仲間も増えますし、「本能寺の変」など皆さんが期待されている大きな出来事がどんどん描かれていきます。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください！

■菅田将暉コメント

常にリラックスして、今日しか話せないようなことをたくさん話しました。放送中にトークイベントがあるというのは、他のドラマではあまりないことです。とてもレアな経験でしたし、贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思います。撮影現場でよく顔を合わせていても、話す機会がない話題もたくさんあるので、太賀とお芝居以外の話、作品全体の魅力や共演者の皆さんの人柄を伝えることができ良かったです。

今後の放送では、元々一人ぼっちだった半兵衛の周りに、これまで以上に人が増えていきます。半兵衛がその中で何を感じるのか、見守っていただけると嬉しいです。