青春ドラマの名作「俺たちの旅」の５０周年を記念して昨年９月と今年１月に開催されたコンサートの再演となる「Ｔｈｅ ５１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 俺たちの旅 スペシャルコンサート〜まだまだ旅は終わらない〜」（１０月２９日、東京国際フォーラム ホールＡなど）の合同取材会が２１日、ドラマの舞台になった東京・武蔵野市内で開かれ、中村雅俊、田中健、岡田奈々らが出席した。

今回はグズ六（秋野太作）の妻・紀子役を演じた上村香子がスペシャルゲストで出演する。８３歳になった秋野は、上村について「中身はなかなか変わらない」、上村も秋野について「５０年ってあまり感じない。ついこないだまでご一緒に仕事してたなって思いますね」と夫唱婦随のコメントをしていた。

１９７５年１０月に連続ドラマでスタートした「俺たちの旅」。イベントなどに姿を見せる機会が少なくなった秋野だが、スリムな体型は昔のまま。ロマンスグレーの長髪をすっきりと一つに束ね、濃紺のセットアップに首元のスカーフと革靴を同系色でまとめたお洒落スタイルを披露していた。