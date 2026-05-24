愛知県在住の60代女性・Sさんは、コンビニでアルバイトをしていたことがある。

乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

そのコンビニではコロナ禍に、セルフレジを導入。

それを使うように、来店客にも促していたのだが......。

＜Sさんからのおたより＞

コロナ禍のころ、アルバイトでコンビニ店員をしていました。

オーナーの意向でお客様にセルフレジを推奨し、ご案内するように指示を受けていて、中年男性のお客様にご案内をした時のことです。

そのお客様は少し酔っていて「面倒くせぇ！」と大声で私に向かって罵声を浴びせてきました。

「セルフレジで皆やっているんだから」

その時、隣のセルフレジで会計をしていた20代と思われる男性が、

「おじさんうるせーよ、セルフレジで皆やっているんだからやりゃあいいんだよ」

と言って下さいました。

さらに私に対して「店員さん、気にしなくて大丈夫ですよ」と慰めの言葉をかけてくださったのでした。

帰り際にも「頑張ってくださいね」とお声掛けいただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいになったことは、いつまでも忘れられません。

名前も何もわかりませんが、お若いのに勇敢に対応いただき、ありがとうございました。



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