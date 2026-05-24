女優の當真あみが、“水上サイクリング”を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。

當真は２４日までに自身のインスタグラムを更新し「皆さんこんにちは！最近、雨が降ったり寒くなったりと、天気の安定しない日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか？」と書き出すと、白いアウターとデニムパンツを合わせたコーディネートで“水上自転車”に乗って、満開の桜並木に囲まれた川を下る様子をアップした。

「今日の写真は、＃ＭＹＯＪＯ のオフショット 水上サイクリングに挑戦させていただきました！」と、雑誌「Ｍｙｏｊｏ」の撮影のオフショットであることを明かし、「桜のトンネルをくぐるようにして乗りました。満開の桜に囲まれてとても綺麗な景色を堪能できました ぜひ見てみてください！ 舞台『＃ハムレット』もまだまだ公演続きますので、ぜひお越しください」と呼びかけた。

この投稿には「素敵な桜のトンネル 水上サイクリング楽しそうです」「背景があみちゃんのお陰で倍輝いています 可愛い」「水上サイクリングとっても楽しそう」「桜満開の時に水上サイクリングってめっちゃええやん」「あみさんには笑顔がホント似合う！」などの声が寄せられている。