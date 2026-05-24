5月24日、東京競馬場で行われた10R・フリーウェイステークス（4歳上3勝クラス・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の6番人気、レッドエヴァンス（せん5・栗東・東田明士）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のコートアリシアン（牝4・美浦・伊藤大士）、3着にグーテンベルク（牡4・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:21.0（良）。

2番人気で岩田望来騎乗、スカイハイ（牡5・栗東・清水久詞）は、5着敗退。

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フリーウェイS 口取り

ゴール前は激しい追い比べ

C.ルメール騎乗の6番人気、レッドエヴァンスが接戦を制し、オープン入りを果たした。直線では4、5頭が横一線に広がる激しい追い比べに。混戦の中から、レッドエヴァンスが外目をじわじわと伸びてきた。ゴール前では力強くひと伸びし、最後はわずかに前へ出てフィニッシュ。近走あと一歩届かなかった惜敗続きに、ようやく終止符を打った。

レッドエヴァンス 24戦4勝

（せん5・栗東・東田明士）

父：ロードカナロア

母：レッドアヴァンセ

母父：ディープインパクト

馬主：東京ホースレーシング

生産者：ノーザンファーム