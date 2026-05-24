セルフォード新作特集！出口夏希が魅せる洗練クラシカルコーデ

レディースブランド「CELFORD（セルフォード）」が、俳優・モデルとして活躍する出口夏希さんを起用した特別企画“出口夏希が魅せる6つの美学”を公開。上質なサマーツイードや華やかなフリル、透明感あふれるシフォンなど、CELFORDらしい美意識を感じる最新コレクションが登場します。凛とした女性らしさと洗練された華やかさを纏うスタイルは、この夏のおしゃれ心を高めてくれそうです♡

クラシカルを更新する洗練スタイル

今回の企画では、“美しさの中に宿る芯の強さ”をテーマに、出口夏希さんがCELFORDの魅力を表現。

軽やかなセットアップスタイルでは、ジャケット25,300円、パンツ17,600円、バッグ24,200円、サンダル24,200円を合わせ、クラシカルな雰囲気にモダンなエッセンスをプラスしています。

また、構築的なラッフルフリルが印象的なカーディガン19,800円とパンツ17,600円のコーディネートは、CELFORDらしいエレガントさが際立つスタイル。

動きのあるフリルデザインが女性らしさを引き立て、着るだけで華やかな印象に仕上げてくれます。

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フェミニンを引き立てる上質ディテール

連なるように波打つフリルが美しいブラウス17,600円には、パンツ19,800円とバッグ17,600円を合わせ、クチュールライクな着こなしを提案。繊細なディテールが大人フェミニンなムードを演出します。

さらに、柔らかなシフォン素材を使用した総柄ドレス24,200円は、軽やかで可憐な雰囲気が魅力。サンダル23,100円との組み合わせで、夏らしい爽やかなスタイリングが完成します。

白衿が印象的なドレス20,900円は、清楚で知的なムードを演出する一着。くっきりとしたコントラストが大人の品格を際立たせます。

さらに、細部まで計算されたシルエットが美しいドレス26,400円は、纏うだけで洗練された印象を叶えてくれる主役級アイテムです。サンダル23,100円を合わせれば、抜け感のある上品スタイルに♡

この夏はCELFORDでドラマティックに

CELFORDの最新コレクションは、日常を特別に彩るような高揚感に満ちたラインアップ。出口夏希さんが魅せる6つのスタイルには、女性らしい柔らかさと凛とした強さが共存しています。

上質素材や美しいディテールにこだわったアイテムは、夏のお出かけや特別なシーンにもぴったり♪

全国店舗およびオンラインストアにて順次発売されるので、この夏はCELFORDの新作で、自分らしいエレガントスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。