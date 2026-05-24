俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20回「本物の平蜘蛛」が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・松永久秀の最期“壮絶な爆死”が描かれた。竹中は、主演を務めた1996年「秀吉」以来30年ぶりの豊臣大河凱旋。竹中からコメントが到着し、当時流行した決め台詞「心配御無用！」で小一郎・仲野＆秀吉・池松壮亮（35）の豊臣兄弟に太鼓判を押した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

豊臣家を題材にした大河は1996年「秀吉」以来30年ぶり。「秀吉」の主演を務め、大ヒットに導いたのが竹中だ。過去に5回も豊臣秀吉役を演じた“秀吉俳優”が豊臣大河に帰還した。

松永久秀は斎藤道三・宇喜多直家と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人。一度「織田信長包囲網」に加わり、許されたものの、再び「信貴山城の戦い」（1577年・天正5年）で反旗を翻した。敗れて自害したが、天下一の茶器「平蜘蛛」とともに爆死したとされる。近年は名作テレビゲームを引き合いに“戦国のボンバーマン”の呼び名もある。

「平蜘蛛」の正式名称は「古天明平蜘蛛（こてんみょうひらぐも）」。低く平らな形状が、蜘蛛が這いつくばっているように見えることが名前の由来とされる。江戸時代初期に成立したとされる軍記物「川角太閤記」によると、久秀は平蜘蛛と自身の首は信長に渡さず、鉄砲の火薬で粉々に、と述べたという。これが爆死の逸話につながったとみられる。

――松永久秀役を演じて。

「まずはじめに、こんな僕を再びキャスティングしてくださり、感謝です！そして松永久秀を演じさせてくださり、本当にありがとうございました！もうそれだけです。大河ドラマの撮影現場は今をときめく俳優たちがたくさん、たくさん集まってきます。そんな方々のお芝居を目の前で感じることができるのが、もうサイコーです」

「オファーを頂いた時は、とても光栄な思いとともに“出番はどのくらい？”と思いました（笑）。1年以上かけて作り上げる作品ですからね。役者同士のつながりも深くなれる現場です。だから途中で死んじゃうのは本当に切ないんです。しかし、松永久秀の役となると“あっ、間違いなく途中で死ぬな…。何話ぐらいで死んじゃうんだろう？”と思いました。そして、脚本家の八津さんとプロデューサーの方々が松永久秀をどのように描くのか…それが一番気になりましたね。役の存在を握るのは、やはり脚本家ですから…。死んだはずの久秀が実は生きていた…！なんてことはないかしら…なんてことを思ったりもしましたが、それはないですね（笑）」

「今後、軍師としての才を今まで以上に発揮していく秀長の変貌を楽しみにしております。そして池松くんの作り上げる新たな秀吉像も楽しみでなりません！歴史を塗り替えてこそ、真の大河ドラマだと思っています」

――収録現場に入って。

「仲野くん、池松くんとは今作が初共演です。僕はどの作品も全てそうなんですが、撮影の初日はいまだに緊張して、撮影の前日は全く眠れないんです。だから眠れないまま撮影現場に行きました。そんな僕をお二人は恐ろしいほどの満面の笑みで出迎えてくれました。そのおかげもあり、NGは出さなかったと思います。お二人の満面の笑みがプレッシャーでしたからね（笑）。そして思ったのが“これまでの大河ドラマとは全く違うものが生まれるに違いないぞ！”と。本当に最強のコンビだと思います。このお二人なら“心配御無用！”です」