俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20話が放送され、お笑いコンビ「ラバーガール」のボケ担当・大水洋介（43）が蟄居となった羽柴秀吉（池松壮亮）の門番役で事前告知なしのサプライズ登場。大河初出演を果たした。演技力に定評があり、2017年度前期のNHK連続テレビ小説「ひよっこ」に続き、国民的2大ドラマ枠を制覇。今作においては、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」、岡野陽一（44）に続く芸人のサプライズ起用となった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第20話は「本物の平蜘蛛」。上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）は激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったとの報。九死に一生を得た秀吉と羽柴小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨む。唯一無二の茶器「平蜘蛛」を納めれば久秀の謀反は不問、が信長の意向。しかし、破格の条件にもかかわらず、久秀は何故か応じないと言い張る…という展開。

蟄居となった秀吉は「ちょっとすまぬ、厠へ行きたいのじゃが」と願い出るも、門番は「なりませぬ。上様からは決して騙されるなと言いつかっておりまする」と無表情。「嘘ではないわ！頼む」「なりませぬ」「真じゃ」「なりませぬ」。秀吉は畳の上で尿意を我慢できず、門番は「嘘ではなかったのか」とつぶやいた。

大水は脚本家・演出家の三谷幸喜氏からも高評価。三谷氏が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けた昨年10月期のフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）に起用され、お笑いコンビ「コントオブキングス」のボケ担当・王子はるお役を好演した。

芸人登場が相次ぐ今作。タイムマシーン3号の山本浩司と関太は第11話（3月22日）で堺の商人、岡野は第14話（4月12日）で朝倉勢の別動隊大将に扮した。

大水が登場したのは3シーン、計約1分弱ながらインパクト十分。SNS上には「あれ、ラバーガールの人？」「牢屋番、ラバーガールか」「ラバーガールのコント感」などの声。視聴者の驚きを誘った。

次回は5月31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。