俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20回「本物の平蜘蛛」が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・松永久秀の最期“壮絶な爆死”が描かれた。竹中は、主演を務めた1996年「秀吉」以来の豊臣大河凱旋。竹中からコメントが到着し、当時中学生で石田三成の幼少期（佐吉役）を演じ、今作は織田信長役の俳優・小栗旬（43）との30年ぶりの共演を振り返り、万感の思いを明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

豊臣家を題材にした大河は1996年「秀吉」以来30年ぶり。「秀吉」の主演を務め、大ヒットに導いたのが竹中だ。過去に5回も豊臣秀吉役を演じた“秀吉俳優”が豊臣大河に帰還した。

松永久秀は斎藤道三・宇喜多直家と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人。一度「織田信長包囲網」に加わり、許されたものの、再び「信貴山城の戦い」（1577年・天正5年）で反旗を翻した。敗れて自害したが、天下一の茶器「平蜘蛛」とともに爆死したとされる。近年は名作テレビゲームを引き合いに“戦国のボンバーマン”の呼び名もある。

「平蜘蛛」の正式名称は「古天明平蜘蛛（こてんみょうひらぐも）」。低く平らな形状が、蜘蛛が這いつくばっているように見えることが名前の由来とされる。江戸時代初期に成立したとされる軍記物「川角太閤記」によると、久秀は平蜘蛛と自身の首は信長に渡さず、鉄砲の火薬で粉々に、と述べたという。これが爆死の逸話につながったとみられる。

――主演の仲野、織田信長役の小栗旬との共演について。

「仲野くんは本当に明るくて、現場のスタッフたちを包み込んでくれる存在です。僕は30年も前に大河ドラマ『秀吉』で主演を務めさせていただきましたが、とにかく“デタラメな大河ドラマにしてやるぞ！”と、毎日毎日ギンギンにテンションを上げまくって演じさせていただきました。時には笛を吹いたり、唾を飛ばしたり、屁をこいたり、足がつったり、貧血を起こしたりしてね。クランクアップの日、スタッフの方々に胴上げをしていただいた事は一生の思い出です。そして30年の時を超えた『豊臣兄弟！』の仲野くんは、常に周囲をしっかりと見つめながら現場に存在しています。新たに築き上げる戦国時代、この作品で仲野くんは観客にどんな印象を残してゆくのか…それがとても楽しみです」

「（第11話・3月22日）小栗くんとは『秀吉』で共演して以来、何と30年ぶりの共演でした。当時、中学生だった小栗くんとは年賀状のやり取りもしていました。年賀状の書き出しには“佐吉です！”と、当時の役名（石田三成の幼少期）を書いているのが何ともかわいかったですね。そんな小栗くんと今回の現場で対峙した時は、30年という時の流れを深く感じました。かわいらしい子役だった彼が圧倒的な存在感で目の前に座っている。その佇まいを見た瞬間、“これぞ信長だ！”と強く感じました」

「『豊臣兄弟！』、本当に皆さんが眩しく、力強く現場に存在しています。素晴らしい作品に参加できたこと、心から感謝いたしております。本当にありがとうございました！」