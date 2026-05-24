【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは日本の部屋
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、昔ながらの恐ろしい伝承にまつわる表現、日本の住宅で親しまれてきたおなじみの敷物、そして身近な人を労うほほ笑ましい触れ合いの様子という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□り
□□み
か□□たき
ヒント：和室に敷き詰められる長方形の植物製の床材。そして、日頃の疲れを癒やすために手のひらや握り拳でトントンと優しく刺激する動作を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たた」を入れると、次のようになります。
たたり（祟り）
たたみ（畳）
かたたたき（肩たたき）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人知を超えた畏怖の念を抱かせる不吉な言葉から、心がほっと落ち着く伝統的な住まいの風景、さらには身近な人への感謝を届ける優しい習慣まで網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、昔ながらの恐ろしい伝承にまつわる表現、日本の住宅で親しまれてきたおなじみの敷物、そして身近な人を労うほほ笑ましい触れ合いの様子という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
か□□たき
ヒント：和室に敷き詰められる長方形の植物製の床材。そして、日頃の疲れを癒やすために手のひらや握り拳でトントンと優しく刺激する動作を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：たた正解は「たた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たた」を入れると、次のようになります。
たたり（祟り）
たたみ（畳）
かたたたき（肩たたき）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人知を超えた畏怖の念を抱かせる不吉な言葉から、心がほっと落ち着く伝統的な住まいの風景、さらには身近な人への感謝を届ける優しい習慣まで網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)