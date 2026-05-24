【漢字間違い探しクイズ】見つけてスッキリ！「傅」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
今回並んでいるのは「傅」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
ヒント：下半分のエリアに紛れています。
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▼解説
「傅」と「博」はよく似た形をしていますが、「傅」は左側が「亻（にんべん）」、「博」は左側が「十」になっています。「博」は「博士」「博物館」などに使われ、広く深い知識を表す漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回並んでいるのは「傅」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
問題：「傅」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：下半分のエリアに紛れています。
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正解：博正解は上から4つ目、左から6つ目の「博」でした。
「傅」と「博」はよく似た形をしていますが、「傅」は左側が「亻（にんべん）」、「博」は左側が「十」になっています。「博」は「博士」「博物館」などに使われ、広く深い知識を表す漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)