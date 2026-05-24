現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

『豊臣兄弟！』制作統括インタビュー「最終回の内容は…」

第二十回「本物の平蜘蛛」の放送を終え、同ドラマで松永久秀を演じる竹中直人さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

松永久秀を演じて

まずはじめに、こんなぼくを再びキャスティングしてくださり感謝です！

そして松永久秀を演じさせてくださり本当にありがとうございました！

もうそれだけです。

大河ドラマの撮影現場は今をときめく俳優たちがたくさん、たくさん集まってきます。

そんな方々のお芝居を目の前で感じることが出来るのがもうサイコーです。

オファーをいただいたときは、とても光栄な思いと共に、「出番はどのくらい？」と思いました（笑）。

１年以上かけて作り上げる作品ですからね。

役者同士のつながりも深くなれる現場です。

だから途中で死んじゃうのは本当に切ないんです。

しかし松永久秀の役となると「あっ、間違いなく途中で死ぬな…。何話ぐらいで死んじゃうんだろう？」と思いました。

そして脚本家の八津さんとプロデューサーの方々が松永久秀をどのように描くのか…それが一番気になりましたね。

役の存在を握るのはやはり脚本家ですから…。

死んだはずの久秀が実は生きていた…！なんてことはないかしら…なんてことを思ったりもしましたが、それはないですね（笑）。

今後、軍師としての才を今まで以上に発揮していく秀長（仲野太賀）の変貌を楽しみにしております。

そして池松（壮亮）くんの作りあげる新たな秀吉像も楽しみでなりません！

歴史を塗り替えてこそ、真の大河ドラマだと思っています。

「豊臣兄弟！」の現場に入って感じたこと

仲野君、池松君とは今作が初共演です。

ぼくはどの作品も全てそうなんですが、撮影の初日は未だに緊張して、撮影の前日は全く眠れないんです。

だから眠れないまま撮影現場に行きました。

そんなぼくをお二人は恐ろしいほどの満面の笑顔で出迎えてくれました。

そのおかげもあり、NGは出さなかったと思います。

お二人の満面の笑顔がプレッシャーでしたからね（笑）。

そして思ったのが、「これまでの大河ドラマとは全く違うものが生まれるに違いないぞ！」と。

本当に最強のコンビだと思います。このお二人なら“心配ご無用！”です。

仲野太賀さん、小栗旬さんとの共演について

仲野君は本当に明るくて現場のスタッフたちを包み込んでくれる存在です。

僕は30年も前に大河ドラマ『秀吉』で主演を務めさせていただきましたが、とにかく「デタラメな大河ドラマにしてやるぞ！」と、毎日毎日ギンギンにテンションを上げまくって演じさせて頂きました。

時には口笛を吹いたり、唾を飛ばしたり、屁をこいたり、足がつったり、貧血をおこしたりしてね。

クランクアップの日、スタッフの方々に胴上げをして頂いた事は一生の思い出です。

そして30年の時を超えた『豊臣兄弟！』の仲野くんは常に周囲をしっかりと見つめながら現場に存在しています。

新たに築き上げる戦国時代、この作品で仲野くんは観客にどんな印象を残してゆくのか…、それがとても楽しみです。

小栗君とは、「秀吉」で共演して以来、なんと、３０年ぶりの共演でした。

当時、中学生だった小栗君とは年賀状のやり取りもしていました。

年賀状の書き出しには「佐吉です！」と、当時の役名を書いているのがなんともかわいかったですね。

そんな小栗君と今回の現場で対峙したときは、「30年」、という時の流れを深く感じました。

かわいらしい子役だった彼が圧倒的な存在感で目の前に座っている。

そのたたずまいを見た瞬間、「これぞ信長だ！」と強く感じました。

『豊臣兄弟！』、本当にみなさんが眩しく、力強く現場に存在しています。

素晴らしい作品に参加出来たこと、こころから感謝致しております。本当にありがとうございました！

＜第二十回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。

羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。

九死に一生を得た秀吉と小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。

だが破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。