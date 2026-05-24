◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽明大３―２法大（２４日・神宮）

法大が明大に接戦で敗れ、勝ち点を落とした。試合は１―１の４回。先頭の５番・片山悠真（４年＝八王子学園八王子）が左翼線に二塁打を放ちチャンスを作ると、１死三塁からこの日リーグ戦初スタメン起用の７番・野田泰市（３年＝三重）が左前適時打を放ち勝ち越した。しかし５回に１点を失い同点とされると、８回に明大の７番・福原聖矢（４年＝東海大菅生）に勝ち越しの犠飛を許した。９回には１死一、三塁のチャンスを作るも、あと一本が出ず敗戦。春のリーグ戦を５勝７敗勝ち点２で終えた。

チームは開幕から２カード連続で勝ち点を挙げたが、後半に失速。状態を維持し続ける難しさに直面した。その中でも今春デビューし、この日も２番手で投げた富田櫂成（かいせい、１年＝帝京大可児）が２勝。奥村凌大（１年＝横浜）や田西称（１年＝小松大谷）が初安打を記録するなど、収穫も多かった。チームを率いた大島公一監督（５８）は「（リーグ戦期間）１か月半、長いなと。そんな中で選手のコンディションをうまく自分が整えられなかったという印象が強いですね。（秋に向けては）今回のリーグ戦をしっかり整理して、隙のないチームにしていきたい」と春を糧に秋への抱負を語った。