◇パ・リーグ 楽天8―5ロッテ（2026年5月24日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天の打線が爆発した。初回に打者11人で8安打を放って一挙8点をゲット。「初回8点」は18年4月15日の西武戦以来、8年ぶりの球団タイ記録だ。

売り出し中の1番打者・平良がけん引役となった。前日は守護神・藤平が4点リードを守れずまさかの逆転負け。連敗は5に伸びた。

なんとしても流れを変えたい。1点を先制された初回、先頭で打席に入った平良は「1番打者は勢いをつける役目。死に物狂いで、絶対に（塁に）出たいと思っていた」。ここで左前打を放ち、猛攻の扉を開いた。

ここから打線がつながり、5点を奪ってなお2死二、三塁の場面で2度目の打席が回ってきた。左翼への豪快な3ラン。一挙8点奪取の猛攻を締めた。

今季6号は主砲・浅村を抜いてチームトップ。その浅村からは本塁打を打った際に「グミ」をもらうのが恒例だが、この日は「香り」ももらった。

試合前。ロッカーの裏で「すごいいい匂いがするなあ…」。匂いの正体は浅村が使っていた香水。石けん系の匂いだったといい「僕もいいですか？」と自分にも付けてもらった。

「これで絶対お前、今日ホームラン打てるよ」。浅村の香りをまとい、予言通りの一発。チームは連敗を5で止め、勇躍交流戦に臨む。