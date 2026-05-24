＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】モデルのような188センチ“イケメン”力士（全身）

まるでモデルのような188センチの高身長“イケメン”力士が土俵に登場。その美しい体躯に「小顔や」「スタイルよき」などと驚きの声が上がった。

ファンの注目を集めた力士は、序二段四十一枚目・雷颯（雷）。平成18年生まれの20歳で、身長188センチ、体重105.3キロとスラっとした体型が特徴。力士としては極めてスリムで現代的な“モデル体型”であることから、ひと際の存在感を放つ。

そんな雷颯が、千秋楽に土俵に上がると、ファンはその姿に注目。「顔ちっさ」「小顔や」「スタイルよき」などの声が寄せられた他、「すっごいイケメン」とそのビジュアルにうっとりする者もいた。

序二段五十七枚目・安琉海（安治川）との取組では、背丈が上回る雷颯に、安琉海は突進するような形で勝負をかけると、そのまま倒れ込んでしまった。一方の雷颯も尻餅をつくような格好となった。

行司軍配は雷颯に上がったが、物言いがつき、協議の結果は軍配通り。雷颯は6勝1敗、安琉海は5勝2敗で今場所を終えた。なお、序二段は平成20年生まれの20歳の若手力士・翔盛（中村）が全勝優勝を決めた。（ABEMA/大相撲チャンネル）