BE:FIRST¡ØFM802 MEET THE WORLD BEAT¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥àー¥Óー¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡ÖÃÂÀ¸ÆüÁá¡¹¤«¤Ã¤³¤¤¤¤JUNON¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡×
¢£ÉñÂæÂµ¤«¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤â·ã¼Ì
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥«¥é¥Õ¥ë°áÁõ¤ÎBE:FIRST½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥àー¥Óー①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØFM802 MEET THE WORLD BEAT 2026¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥àー¥Óー¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿ÊÉ¤òÇØ¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë°áÁõ¤Î6¿Í¤¬Î©¤Á»Ñ¤Ç¤Ê¤é¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£Instagram¤Ç¤ÏÉñÂæÂµ¤«¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ä¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃÂÀ¸ÆüÁá¡¹¤«¤Ã¤³¤¤¤¤JUNON¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£