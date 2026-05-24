マラソン男子で２時間４分５６秒の前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）が２４日、自身のインスタグラムを更新。英語で「ボルダー・ボルダーまであと２日」と記し、大会前の様子を投稿した。

「餃子でパワー注入！笑 そして、大迫さんハッピーバースデー こんな足速いおぢさんと一緒に練習やらせてもらって幸せです！笑」と記し、２時間４分５５秒の現日本記録保持者で、２３日に３５歳の誕生日を迎えた大迫傑（リーニン）と陸上トラックを走る動画や、大迫がこんがりとおいしそうに焼けた餃子の皿を手にする写真も。３枚目には国学院大で箱根駅伝を沸かせ、マラソンでは２時間６分１４秒の記録を持つ平林清澄（ロジスティード）の姿もあった。フォロワーからは「いちゃつきすぎ笑笑」「強烈なメンバー揃い踏みですね」「♥平林さん」「歴史的トリオ」などとコメントが寄せられたほか、誕生日の大迫への祝福もあった。

３人は米コロラド州ボルダーで開催されるロードレース「ボルダー・ボルダー」で日本チームとして参加予定。大会公式アカウントからも「日本チームが！！！待ちきれない」とコメントが寄せられた。