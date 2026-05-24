歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が、次男の歌舞伎俳優・中村長三郎の誕生日を祝う親子ショットを公開した。

前田は２４日、自身のインスタグラムを更新。「５／２２ ｗａｓ ｈｉｓ １３ｔｈ ｂｉｒｔｈｄａｙ！！！ ハッピーバースデー」と記し、２２日に１３歳の誕生日を迎えた長三郎に“ママの顔”で寄り添うショットなどをアップ。

「お兄さんになったなぁ 嬉しい 楽しい １日でした」とつづった。

この投稿には、「２人とも可愛い」「本当にお兄さんになりましたね」「少しずつ お祖父様に似てきていらっしゃるのでは」「長三郎くんのキャラ大好きです」「この日ばかりは哲之くん！お誕生日おめでとう御座います」「お二人の素敵な笑顔に癒されました」「素敵なお写真にほっこり」「カワイイ笑顔がママと一緒」「どんどんお兄さんになっててびっくりします」「愛さん本当にいつまでもお若い まるでお姉さんのようです」「大きくなりましたね」「じじ様も成長喜んでますね！中村屋ファミリー応援しております」「ＬＥＧＯのケーキ、かわいいです」などのコメントが寄せられた。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。勘太郎と長三郎の２人の息子がいる。