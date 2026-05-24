◆パ・リーグ ソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほペイペイ）

ソフトバンクが開幕から続く日本ハム戦の連勝を８に伸ばし、開幕カード以来となる同一カード３連勝を飾った。

この日は「ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＤＡＹ」として開催され、ホークスの全選手が８９番を着用してプレー。来場者にも同じデザインのユニホームが配られ、球場中が「８９」に包まれる一戦だった。

初回から先発・前田悠が満塁弾を浴びて４点の先制を許した。それでも打線は２回、日本ハム・北山から２死満塁のチャンスをつくると正木が四球を選んで１点を返す。次打者の周東も走者一掃の三塁打を右翼に放ち、試合を振り出しに戻した。

その後両チーム２点ずつ取り合ったが、最後は８回１死一、三塁で柳田が左犠飛を放って試合を決めた。

負けられない一戦を白星で飾り、小久保監督は「日本ハム相手に４―０から逆転したんでね。今日じゃなければ逆転できていない。さすがにこの背番号をつけて負けるわけにはいかない。そこが出た試合だったと思いますね」とかみ締めた。また、２６日から始まる交流戦に向けても「打線の流れがちょっと良くなってきて、投打のバランス、かみ合わせが良くなってきている。続けていきたい」と手応えを口にしていた。