モデルのミランダ・カー(43)の幼い息子たちが将来、誰が母親の会社を引き継ぐかについて、すでに「争い」を繰り広げているという。元夫で俳優のオーランド・ブルームとの間に15歳のフリン、現在の夫で実業家のエヴァン・スピーゲル氏との間に7歳のハート、6歳のマイルズ、2歳のピエールという4人の息子がいるミランダ。2009年にオーガニック美容ブランド「KORA Organics」を設立しており、特に真ん中の子供たちが同社の運営に深い関心を示しているそうだ。



【写真】我が子を抱っこするミランダ 幻想的すぎて写真集みたい

ロサンゼルスで開催された、環境活動団体EWG主催の「第16回年次アースデイ・ディナー」のパネルディスカッションに登壇したミランダは、「実は息子たちのうち数人が、誰が次に『KORA』のCEOになるかについて争っている。15歳の長男はアーティストだから、KORAのCEOになることにはあまり興味がないみたいだけど、彼自身も製品を使っているし、友人も愛用してくれている」と語った。



また、人々が日常的に使用するスキンケア製品について「意識を持ち、知識を深める」よう呼びかけたミランダは、 「妊娠中は医師から『肌に何を塗るかを本当に意識すべきだ』と言われるものだけど、そのことに気を配るために、わざわざ妊娠するまで待つ必要はないはず。私たちはただ注意深く、知識を深めるべきであり、素晴らしい結果を得るために健康を犠牲にする必要はない。それを証明するために20年間も研究を続けている。私たちの行ったすべての研究やビフォー・アフターの写真は、オンラインで確認できる」と続けた。



さらに、オーガニック製品への誤解について、ミランダはこう言及した。 「よく『オーガニックだから、効果がないのでは？』と言われるけど、実は認証を受けたオーガニック原料には最大60％も多く抗酸化物質が含まれている。だから、KORA Organicsは創業当初からずっとオーガニック認証を取得している」



ちなみに長男フリンは、ビジネスにこそあまり興味を示さないものの、ファッションブランドの元ヴィクトリアズ・シークレットのエンジェルであるミランダが17歳の頃から実践している瞑想を通じて、親子の絆を深めているという。



ミランダはオーストラリア版マリ・クレール誌に、「夫のエヴァンも瞑想をしている。フリンも今は一緒にやっているけど、父親のオーランド(実践的な仏教徒)のように祭壇に向かって唱えるのではなく、内面に向き合う方法をとっている。自分と向き合うのは簡単なことではなく、時にはつらいこともある」と話す。また、瞑想だけでなく信仰も家族にとって重要な要素であるとして、「それは私たち家族が大切にしていることのひとつ。私たちはいつも食事の前に祈り、食事と家族で一緒に過ごせる機会に神に感謝している」とミランダは語り、家族の温かい習慣を明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）