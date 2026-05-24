タレントの仙北谷ハンナ(20)が22日、自身のインスタグラムを更新。往年のグラビアアイドルを意識した動画を公開した。



【写真】漂う平成っぽさも似てる！「令和のリアディゾン」

「令和のリアディゾン」とつづり、ゴールドの花柄が印象的な黒いタンクトップと黒いショートパンツ姿で、夜の街中で撮影したショート動画を投稿。ブラウンのロングヘアをなびかせた平成ギャル風スタイルと抜群のプロポーションは、2007年前後に「グラビア界の黒船」としてブレイクしたリア・ディゾンにそっくり。BGMもリア・ディゾンのヒット曲「恋しよう♪」を使う凝りようだ。



身長も167センチで同じ。まさに“令和の黒船”とも言える動画には、ファンから「やばい」「確かに似てるわ」「令和のリアディゾンで天下を取りましょうよ!」「色気たっぷりすぎやて」「ポイされないようにね笑」といった声が挙がっている。



秋田生まれロンドン育ちの仙北谷は、英国人の父と日本人の母を持つハーフ。2024年に週刊ヤングジャンプ「制コレ24」準グランプリ選出。アイドルグループ「Charm Poche」を昨年7月に卒業した。母親は元フリーアナウンサーの仙北谷晴美さんであることを、芸人のなだぎ武がSNSで明かしている。



（よろず～ニュース編集部）