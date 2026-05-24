上田綺世がパパの顔を公開した

オランダ1部フェイエノールトでプレーする日本代表FW上田綺世が自身の公式インスタグラムを更新。

第一子を抱っこしたパパ姿が「すごいやさしいパパの顔」「なんて幸せな写真」など注目を集めている。

上田は2022年にモデルとしても活躍する由布菜月さんと結婚を発表。今年4月には第一子の出産を発表していた。

今季は所属するフェイエノールトでゴールを量産した。リーグ戦31試合で25ゴールを決め、得点王に輝く活躍ぶり。日本代表としても昨年10月、王国ブラジル相手に決勝ゴールを決めるなど、北中米ワールドカップを前に充実のシーズンを送っていた。

そのなかで、上田が公式インスタグラムに「家族からパワーたくさんもらいました！短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」とコメントを添え、家族との写真を複数枚公開。子供を抱き抱え笑顔を見せ、絵本を読み聞かせする姿も収められた。コメント欄では「そっくりだぁ〜」「なんて幸せな写真」「すごいやさしいパパの顔」「幸せな時間ですね」「こちらまで癒されまくりました」「幸せが伝わってくる」など多くのコメントが寄せられ、ピッチ外で見せたパパの顔が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）