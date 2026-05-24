◇パ・リーグ 日本ハム6―７ソフトバンク（2026年5月24日 みずほペイペイD）

天敵ソフトバンクに8連敗…。通算300勝に王手をかけながらカード3連敗で足踏みとなった日本ハム・新庄剛志監督（54）は「強いね。強い、強い！」と素直に相手を称えた。

だが、負けん気の強さは相変わらず。「（日本ハムが）2年前から強くなって、カモにされてるチームなかったから。今年が初めて。まあ、そういう年もあるでしょう」と、マークされ“研究”されるチームになったことを示唆した。

ソフトバンクには0勝8敗だが、他球団とは互角以上に戦っている。現在借金「3」の4位だが、ソフトバンク以外の5球団相手には貯金「5」もある。

指揮官は「ソフトバンクさんには勝ってないけど、最終的にどの順位にいるかなので、大事なのは。その辺は記事で好き勝手書いてください」とサービストーク。「今何試合終わった？49？100試合近くあるんやから。ここでへこたれてても仕方ないんで」と、あえて余裕を見せた。

ただ、開幕ダッシュでシーズンを圧倒するを宣言しながらから借金3で交流戦を迎えることには「最低でしょ。そりゃ最低でしょう。高い目標持ってるんですから。（当初のプランとは）違う、違う」と、想定外を認めていた。