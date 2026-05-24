「わろた。最高」井ノ原快彦、35年前のモデルショットを再現！ 「胸熱だな〜」「やっぱりアイドルが天職」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは5月23日、自身のInstagramを更新。35年前の自身のモデルショットを再現しました。
【写真】井ノ原快彦、35年前と現在のモデルショット！
この投稿にコメントでは「かわいい、、」「一貫してる〜！」「忠実に再現出来てる!!」「うわー、懐かしいなぁ」「やっぱりアイドルが天職でしたね…」「胸熱だな〜」「ステキな歳の重ね方だなぁ」「わろた。最高」「ほんとずっと井ノ原快彦が大好き」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】井ノ原快彦、35年前と現在のモデルショット！
「やっぱりアイドルが天職でしたね…」井ノ原さんは「中学3年生。はじめてのドラマ出演の際、アイドル誌に取材してもらった時の写真。同じ場所で、なんとなく同じような格好で写真撮りました」とつづり、1枚の写真を投稿。井ノ原さんが中学3年生だった1991年のモデルショットと同じポーズで撮影した比較写真を披露しています。
「アイドル雑誌あるあるですね」2025年10月2日の投稿でも、今回投稿した1991年の雑誌のモデルショットを披露し、「中学生の頃。こんなこと言ってないんだけどね。でもいいよね。この見出し。かわいいね。頑張れ！」とつづっていた井ノ原さん。「なんでもできるすごい人たちを目指してがんばるぞっ！」のメッセージは自身の言葉ではないことを暴露しています。ファンからは「アイドル雑誌あるあるですね」「言ってないんかいっ」「こんな事言ってないwww」「かわいい若い」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)