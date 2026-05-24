「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが24日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。東京・秋葉原で行われた1stDVD「相思相愛」発売記念イベントの様子を投稿した。

「DVD先行発売記念イベント 来てくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、ピンクを基調とした白やピンクのバラがデザインされたビキニ水着姿を公開。「始まるまではドキドキでしたが、実際にお会いすると、みなさん温かい方ばかりでとってもほっとしましたハート これからもっと成長して、また皆さんの前に立てるよう頑張りたいなと思いました 今日の時間が、私の明日からの活力になりました また会えますように…ハート」と思いを記し、曲線美際立つボディーラインを披露した。

今回のDVDのストーリーは、会社の課長と一緒に沖縄出張に出かける設定。「ひと足早くDVDをゲットした課長は、発売日まで待たずに“部下のさとみ”をたっぷり楽しんでください」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「とても美しくて綺麗」「めちゃ綺麗過ぎる」「セクシー」「ステキ過ぎます」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。