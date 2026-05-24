夫の不倫を苦に自ら命を絶ったはずが、目を覚まし、しかも5年前に戻っていた!? 繰り返しの人生で、サレ妻は未来を変えることができるか？【書評】
【漫画】本編を読む
あの時に戻れたら、次は絶対失敗しないのに。誰もがそんなことを思う瞬間があるだろう。『浮気夫、三度目の正直で地獄行き』（おてんば松尾：原作、まゆか！：漫画/KADOKAWA）は、夫の不倫ですべてを奪われた女性が、過去へと戻り、やり直しの人生で復讐を果たそうとするタイムリープ物語である。
物語は、夫・雄一の裏切りによって子どもを奪われ、絶望の末に命を絶った妻・美鈴の視点で進んでいく。浴室で自ら手首を切り命を落としたはずの彼女が目を覚ますと、そこは5年前、第一子妊娠中の病院だった。
「すでに知っている未来」を背負った人間が、どのように選択を変えていくのかが本作の見どころだ。過去に戻ってやり直すたびに、夫への愛情が薄れ、逆に憎しみに変わっていく一方、我が子を守りたいという思いは増していく。美鈴の複雑な心境の変化が、物語にリズムと独特の緊張感を生み出している。
読後に残るのは、人生をやり直すことが本当に救いになるのかという問いである。過去を変えることはできても、人間の本質まで変えられるかはわからない。本作はその事実を突きつけながら、逆説的に「人生の不可逆性」の重みを感じさせるのだ。
文＝時任邪武郎