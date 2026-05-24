思わず触れたくなる...♡ 洗う＆いたわるの両方を叶える〈落とすケア〉アイテム特集

この夏、肌見せをもっと楽しむためにケアすべきポイントって？そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、洗う＆いたわるの両方をかなえる「落とすケア」アイテムを3つご紹介します。これを参考にして、女のコらしいボディをグッと引き立てよう♡

触れたくなる...ふわもち感で沼 パッと見で映えることも大事だけど、沼らせるにはもっと近づきたいと思わせる要素も欠かせない！やわらかく丸みのある女のコらしいボディを引き立てる“ふわもち”な質感までメイクしよ。 セットアップ 4,796円／RAVIJOUR（ラヴィジュール ルミネエスト新宿店）キャップ 4,400円／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷）ネックレス 17,600円／les bon bon（フーブス）ソックス 1,490円／Gap

落とすケア オフしながら美肌メイク 汗や皮脂によるベタつきや汚れは、しっかりリセット。ただ想像以上にお肌への負担が大きい季節なので、洗う＆いたわるの両方をかなえる美容成分入りを選ぶのがおすすめ！

Item 【SABON】ハイドレイティング シャワーオイル ローズティー 美肌改善効果のあるヤグルマギク花水や美容オイルを高配合し、洗いながらしっかり保湿。 ハイドレイティング シャワーオイル ローズティー 500mL 5,280円／SABON Japan

Item 【OSAJI】クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉 皮脂や汗をすっきりオフしながら、適度なうるおいをキープする保湿成分入り。さらに清涼感ある洗い上がりで夏肌をリフレッシュ。 クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉230mL 2,640円／OSAJI（限定）

Item 【BAUM】アロマティック ボディウォッシュ 植物由来の保湿成分と弾力泡のおかげで、うるおいを守りながら洗える。森林浴気分を味わえるさわやかな香りも魅力。 アロマティック ボディウォッシュ 460mL 5,500円／BAUM 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣