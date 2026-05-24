高市早苗首相は２４日、Ｘを更新し、カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞を受賞した岡本多緒を祝福した。

高市首相は岡本の快挙を祝した上で、同じく主演を務めた仏女優のビルジニー・エフィラ、濱口竜介監督らもたたえた。受賞作「急に具合が悪くなる」は、海外との共同製作で実現。文化庁の国際共同製作映画支援の助成があったことも明かし「日本のコンテンツが世界と協働し、新たな価値を創造していく上で、一つのモデルになると思います」と記し、今後に向けても「政府も、国際共同製作支援、人材育成、海外展開の後押しを通じて、世界に挑戦する日本のクリエイター、アーティストの皆様を力強く支援してまいります」とした。

【高市首相のＸ全文】

世界三大映画祭の一つであるカンヌ国際映画祭において、岡本多緒さんが、濱口竜介監督作品『急に具合が悪くなる』で女優賞を受賞されました！

同作で共に主演を務めたビルジニー・エフィラさんとの同時受賞で、日本人初の快挙です。

岡本さんをはじめ、濱口監督ほか同作品の関係者の皆様に心よりお祝い申し上げます。

本作は、日本とフランス、ベルギー、ドイツの共同製作作品であり、多様な国のクリエイターの協働により実現した点に加え、文化庁の国際共同製作映画支援の助成を受け製作されたものです。

日本のコンテンツが世界と協働し、新たな価値を創造していく上で、一つのモデルになると思います。

岡本多緒さんの今後のさらなるご活躍を祈念いたしますとともに、政府も、国際共同製作支援、人材育成、海外展開の後押しを通じて、世界に挑戦する日本のクリエイター、アーティストの皆様を力強く支援してまいります。