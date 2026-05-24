◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日 両国国技館）

東前頭11枚目・宇良は結びの大関・霧島戦で押し倒され、5敗に後退して15日間を終えた。低く立って左を差し込んだが、霧島から右けたぐりと左のど輪を同時に浴び、大きくバランスを崩して土俵外まで転げ落ちた。取組後は「何もないです。（優勝争いも）たまたまです」と淡々と語った。

霧島、若隆景の3敗勢を1差で追ってこの日を迎え、初優勝の可能性も残した。先に本割に臨んだ若隆景が勝ったことで、霧島戦前に初優勝の可能性は消滅。そして霧島戦に敗れて21年九州場所での技能賞以来、4年半ぶり2度目の三賞（敢闘賞）も取り逃した。それでも2場所連続の負け越しで、21年名古屋場所以来で前頭2ケタまで番付を落としていたが、復調への手応えをつかんだのではないか。

取組内容についてはいつもコメントしないが、今場所の10勝については「十分じゃないですかね」。場所前の春巡業では27会場全てで申し合い稽古を皆勤した。場所後の6月22日に新たな誕生日を迎え、ベテランの域へ足を踏み入れつつある33歳が健在を示した。