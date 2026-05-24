【図々しい！タダで祭り参加？】お祭りのお神輿も子ども会だけの特権なの？＜第14話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第14話 また！？ひどすぎる！【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
運動会と同じく、お神輿も子ども会に加入していないと参加できません。サトミさんやユイさんは「私たちだって住んでいる地域で勝手に子ども会を作って、勝手にこういった企画をするのはひどい」「せめてやるなら、事前に一軒一軒まわって説明してほしかった」と思っているようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第14話 また！？ひどすぎる！【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
運動会と同じく、お神輿も子ども会に加入していないと参加できません。サトミさんやユイさんは「私たちだって住んでいる地域で勝手に子ども会を作って、勝手にこういった企画をするのはひどい」「せめてやるなら、事前に一軒一軒まわって説明してほしかった」と思っているようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび