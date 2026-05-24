＜もう仕事辞めたい！＞イライラしてしんどいけれど転職は面倒…イジワルお局に認められるまで頑張る？
お金を稼ぐことは簡単ではありません。働くことにストレスを感じている人もいるでしょう。「もう辞めたい」と思いながらも、なかなか決断できない人もいるかもしれません。今回紹介するのは、職場の人間関係に悩みながら、辞めるか続けるかで迷っているママからの投稿です。
『もう仕事を辞めたい。でも辞める勇気がない。またイチから転職も面倒。ここにいてイライラするのもしんどい。でも働かないのはヒマすぎてムリ。何がしたいのだろう。イジワルお局に認められるのを目標にして粘る？』
ひとまず歩み寄る。お局はお菓子で釣る
最初に挙がったのは、関係改善を試みるという方法です。
『お局とかキツそうな人でも話しかけて歩み寄ると、可愛がってくれることもある。苦手で避けると、伝わって余計壁が厚くなる。わかりやすく、昼休みにお菓子を配るとかどう？』
苦手意識がある相手ほど距離を取りたくなりますが、それがかえって関係を悪化させることもあるでしょう。あえて近づいてみることで、関係性が変わる可能性もあるかもしれません。辞める前にできることを試してみてもいいのでしょう。
上司に相談して環境を変える
人間関係に悩むのであれば、職場内での調整を図ってもいいのかもしれません。
『仕事がイヤでないなら、お局のいじめを上司に訴えて、シフトを変えてもらう。私が実際にやってみて、改善されたよ』
人間関係の問題は、個人だけで抱え込まなくてもいい場合があります。組織のなかで働いている以上、環境を整えるための相談は有効かもしれません。ただし一方で、相談したことで関係が悪化したという声もありました。
『「上司にあなたが言ったの？」と反撃され、説教された。自分が言い返すとか、流せる強さがないとなかなか難しいよね。結局、辞めたよ』
このように、相談するにはリスクも伴うため、状況を見極めることが大切なのでしょう。
思い切って転職する
環境を変えるという意味で、転職をすすめる声も見られました。
『ストレスをためる方がイヤだ』
『金銭的に働かなきゃなら辞めて転職するし、小遣い稼ぎならさっさと辞める。給与よりも一緒に働く人との相性が大事』
職場のストレスは人間関係が原因であることが多いでしょう。どれだけ条件が良くても、人との相性が悪ければ働き続けるのは難しいものです。
『お局と面接、どっちがストレス強いかできめる』
このように、現状と変化のどちらが自分にとって負担が大きいかで判断するという現実的な意見もありました。一方で、転職への不安も大きいとの声もありました。
『今日も面接行ってきた。転職って本当に勇気いる』
『面接イヤだよね』
変化にはエネルギーが必要でしょう。職場を変えればまた一から仕事を覚え、人間関係を作らなければいけません。だからこそ、簡単には踏み出せないのもわかります。
「暇つぶしに働いていますオーラ」出てない？
また、働く理由によって選択が変わるとのコメントがありました。
『お金のために働かなきゃいけない』
『転職できる自信がないから我慢している』
『電話も取らない、自分の仕事もしないお局に振り回されて毎日イライラしている。でも、生きるために稼がなきゃいけない』
生活のために働いている場合、理想だけで判断することは難しくなりますよね。そんななかで、少し厳しい見方もありました。
『暇つぶしに働いていますオーラが出ているのでは？』
『軽い態度が、お局を刺激するのだろうね』
「お金に不自由はしていないけれど、家にいてもヒマだから」という態度が表に出ると、お金のために働いている人にとっては不愉快に感じる場合も。周囲との関係は、自分の態度によって変わる部分もあるのでしょう。
仕事の不満を転職で晴らさない。世界は広い
また、こんな声もありました。
『仕事はお局のためにやるものではない。もっと視野を広げなきゃ』
『ヒマつぶしで仕事をしている、お局にイライラしているならもったいない。趣味で毎日充実させたらいいよ』
人間関係に意識が向きすぎると、選択肢は狭く感じがちです。少し視野を広げるだけで、働き方や過ごし方の可能性が広がることもあるのではないでしょうか。
自分に合う選択を見つけるために
関係を改善する、環境を変える、我慢する、あるいは新しい道に進む。それぞれにメリットと負担があり、どれが正しいとは一概に言えないでしょう。まずは、自分の気持ちや状況に合った選択をしてみてはいかがでしょうか？ ムリを続けることで心や体に影響が出ては、本末転倒になってしまいます。
仕事は生活の一部でありながら、人生のすべてではありません。だからこそ、自分が納得できる形で向き合うことが大切ではないでしょうか。焦らずに、自分のペースで答えを見つけていくことが、これからの働き方につながっていくのかもしれませんね。