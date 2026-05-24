「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が、23日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演し、ゲスト出演した女優・工藤美桜（26）の“快挙”について語った。

工藤は15年放送の「仮面ライダーゴースト」、20年放送の「魔進戦隊キラメイジャー」に出演。大吉は「そこまで詳しくないんで、言うのもあれですけど、仮面ライダーに出ていて、戦隊も出ている人なんですよね。歴史的な人なんですよね？」と尋ねた。

工藤は「どっちのシリーズにも出ている人はいるんですけど、仮面ライダーでも戦隊でも、変身したというのが初めてで。両方、変身したんですよ」と説明。2度にわたって子供たちのヒーローを演じただけでなく、仮面ライダー、スーパー戦隊の両シリーズで変身する役どころを演じた女性キャストは、史上初だという。

工藤は両シリーズに起用されたいきさつも明かした。「ライダーに出て5年後に（戦隊の）オーディションを受けて。ちょうどライダーの時に監督をして下さった方が、戦隊のメイン監督になるので、オーディションを見て下さっていて」。その監督からは「“ライダーの時より成長を感じたので合格にしました”と言って下さって」と告げられたという。

大吉は「考えたら、昔は『仮面ライダーV3』の人（宮内洋）が、『怪傑ズバット』であったり。いろんな作品を行き来していた。（『秘密戦隊ゴレンジャー』の）アオレンジャーみたいにね」と、かつてのかけ持ち俳優を挙げて懐かしんでいた。