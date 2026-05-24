◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）が行われ、４５位で出たプロ２年目の１９歳・加藤麗奈（ヤマエグループＨＤ）が５バーディー、１ボギーでこの日最少の６８をマークし、通算１アンダーで自己最高の１７位に入った。

前半の１２番パー３で２メートルに寄せて伸ばし、１５番は左カラーから５メートルを沈め、１６番パー５は２オンに成功して連続バーディー。１８番パー５は２メートルにつけ、前半で４つ伸ばした。後半はイーブンでまとめて最終日のベストスコアをマークし「いいゴルフができた」とかみしめた。

グリーンが小さい難コースで雨風に見舞われた初日は７０で１２位と好発進したが、第２Ｒは「風にやられた」と７７をたたいて４５位に沈んだ。「ちょっと落ち込んだけど、予選通過できたので上だけを見ていました」。ブリヂストンの契約プロとして臨んだホステス大会で意地を見せた。

降雨で第２Ｒが中止となった２２日には練習に励んだ後に栄養チャージ。「２軒はしごしました。ラーメンを食べて、ココスでお肉をガッツリ食べました」と明かした。連日のプレーで体重が減ることも多いといい「食べてもすぐ減っちゃうので、気をつけています」と、意外にも大食いな一面をのぞかせた。

年間ポイントランクは前週終了時の１０４位から７４位に上がった。「２日目を終えて２０位以内を目標にしてた。結果的にポイントを稼げたのでうれしい」とリランキング突破に弾みをつけた。