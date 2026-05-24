＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】背中“バキバキ”力士、驚異の背筋力で豪快白星

レスリングの元アジア王者という輝かしい実績を持つ全身“バキバキ”の筋肉力士が、20キロ以上重い相手を驚異のパワーでねじ伏せた。彫刻のような肉体から繰り出された衝撃の背筋力による劇的決着に館内は一時騒然。あまりの豪快さに「プロレス技？」「背中バキバキが勝った」などファンもざわついた。

幕下四十九枚目・欧山田（鳴戸）が、幕下四十五枚目・時天嵐（時津風）を切り返しで下した一番でのこと。

秋田県秋田市出身、27歳の欧山田はレスリング元アジア王者という異色の実績を引っ提げて角界入りした逸材。身長182.1センチ、体重95.7キロという細身の体形ながら、無駄な脂肪が一切ない、全身バキバキの鋼の筋肉を誇る。

取組では、立ち合いから素早く動いた欧山田が左上手を引くと、すかさず右下手もがっちりと引きつけて万全の体勢に。そのまま一気に前へと出る攻めを見せたが、体重118キロの時天嵐も土俵際で驚異の粘りを発揮して押し返し、勝負は土俵中央へ。

膠着状態が続くかと思われた次の瞬間、欧山田が閃きを見せた。時天嵐の足に自身の右足をかけると、自慢の圧倒的な背筋力を活かして後方へと豪快にひねり倒した。

日本相撲協会によると、この劇的な一番の決まり手は「切り返し」。相手のひざの外側に自分のひざ（足）を当てて、後ろにひねるように倒して勝つ技で、足を絡める「外掛け」とは違い、相手のひざに足をかけず、また自分の足は土俵につけたままにするのが特徴だ。

豪快な一撃に、ABEMAファンも興奮。「決まり手なんだよw」「プロレス技？」「バックドロップ」「背筋バキバキやん」「めっちゃいい体してんじゃん」といった驚愕と称賛のコメントが相次いで寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）