【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２３日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、「合意案の大部分が交渉済みで、最終段階にある」とＳＮＳに投稿した。

イラン外務省報道官も２３日、国営テレビで、１４項目の覚書の完成が近いとして、水面下の交渉での進展を認めた。

トランプ氏は投稿で、合意の最終的な内容は現在も協議中で、「まもなく発表される予定だ」と述べた。イランが事実上封鎖しているエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が「開放される」との見方も示した。

イラン外務省報道官は２３日、覚書には核問題のほか、制裁解除や資産凍結解除も盛り込んだことを明らかにした。ただ、「現時点の焦点は戦闘終結で、核問題は議論していない」と強調し、覚書の結論は「３、４日でわかる」と語った。

詳細は覚書に合意した後、議論すると説明した。協議期間として、イラン外務省報道官は「３０日間」や「６０日間」に言及したが、未決定だという。ホルムズ海峡に関しては「米国は関係ない」と述べるなど意見の相違が残っている模様だ。仲介国パキスタンを通して詰めの作業が進んでいるという。