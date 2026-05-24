◇明治安田J1百年構想リーグ第18節 清水 1―2 G大阪（2026年5月24日 MUFG国立）

J1清水はホーム開催したMUFG国立でG大阪に1―2で逆転負けを喫した。22年から毎年開催しているホームゲームは、これで2分け3敗。悲願の初勝利へ挑んだ“5度目の正直”はならず、試合後の勝ちロコもまたお預けとなった。

前半19分に主将MF宇野禅斗が負傷交代するアクシデント。それでも後半13分、主将に代わって緊急出場したMF弓場将輝が右クロスを頭で合わせ、均衡を破った。

25年にJ2大分から加入した24歳にとってうれしいJ1ゴールとなり、サポーターをオレンジ色の歓喜に包んだ。

だが、喜びは長く続かなかった。先制した直後の後半16分、クロスから同点弾を決められ、さらに同30分にも再びクロスから失点し、逆転を許した。守備の課題を露呈し、最後まで追いつくことはできなかった。

吉田孝行監督は「本当に残念なゲームだった。自分たちも押し込んではいても、そこから何も起きないというのは変える必要がある。勝てなくて申し訳ない」と振り返った。

地域リーグラウンド最終節を落としたチームは西地区7位が確定。31日にホームで第1戦が行われるプレーオフラウンドでは横浜Mと対戦する。