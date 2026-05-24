【WWE】SMACK DOWN（5月22日・日本時間23日／ケンタッキー・レキシントン）

【映像】“アクが強すぎる”美女レスラー、ド派手衣装で登場

かつて日本でも活躍した「ファイティング・プリンセス」が、満を辞して米マット最高峰のメインロースターに昇格。さっそく“らしさ全開”のビジュアルと毒舌で存在感を示した。

この日放送された「SMACK DOWN」では、かつて“マライア・メイ”のリングネームで日本でも活躍したWWEスーパースターのブレイク・モンローが登場。ここ最近は予告ビデオが毎週放送されるなど早くも“推されキャラ”となりつつあるが、バックヤードセグメントながらようやく“本編”で出番が回ってきた。

ブレイクは同じくこの日が不整脈の手術からの復帰日となった“口先女王”チェルシーグリーンに自ら話しかけるも、差し出された握手は拒絶し「目がけがれちゃう」とバッサリ。傲慢キャラのチェルシーすら“ポカン”とさせる自己陶酔っぷりに、ABEMAで放送を見守ったユニバース（WWEファンの愛称）も「マライアメイやん」「キター！」「アメリカのお金持ちキャラ」「チェルシーかわいそう」「チェルシー病み上がりやろw」とさまざまなリアクションが飛び交っていた。

「SMACK DOWN」といえば、先制攻撃を受けたチェルシーを筆頭に、WWE女子US王座を保持するティファニー・ストラットンや日本人女子スーパースターのジュリアなど、ブレイクに勝るとも劣らない強烈なキャラクターのスーパースターたちがひしめいている。これまで鏡の前でのダークグラマーなプロモーションやタイトルベルトへの異常な執着など、第3団体NXTでもさまざまなキャラクターで存在感を高めてきた“ザ・グラマー”がどのようにシングル戦線に関わっていくか、注目だ。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）