MLB Japan公式Instagramは5月20日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）がパドレス戦でマルチ安打を放ったことを紹介した。投稿では、大谷が二塁打2本、四球、打点付きの内野ゴロで2安打1四球1打点を記録し、ドジャースの5-4での接戦勝利に貢献したことを伝えている。

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動画では、大谷が打席で鋭いスイングを見せる場面や、ヘルメットを飛ばしながら全力で走る姿が収められている。試合中のプレーを重ねる中でユニフォームはドロだらけになっており、泥にまみれながら勝利へ向かう姿に、ファンから熱い視線が集まっている。

【画像】８回二塁打で塁を回る大谷 米大リーグ・大谷 パドレス戦の８回、右翼線に二塁打を放ち塁を回るドジャース・大谷＝サンディエゴ（共同）

この投稿には、Instagramユーザーから「この真っ新のユニフォームがこんなにドロだらけに！！！ 大谷選手らしい」「好調維持のさすがの活躍。やっぱ大谷が打たないと盛り上がらないもんね！ ナイスバッティング」「土だらけのユニフォーム見て一生懸命さが伝わってきます」「大谷がヘルメット飛ばして走ったシーンは、全員が乙女になったと思う」といった声が寄せられている。